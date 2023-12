Il Comune di Faenza comunica che una partita di bollette riferite al pagamento della terza rata TARI per l’anno 2023, con scadenza al 5 dicembre relative al Comune di Faenza, sono ancora in corso di consegna per un ritardo dovuto a procedure di stampa e postalizzazione, pertanto si informa che il pagamento potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2023 senza incorrere in sanzioni o maggiorazioni.