Faenza, suona insistentemente al citofono e perseguita una donna: 60enne arrestato

Nella scorsa serata una pattuglia del Commissariato di Faenza è stata allertata perché una donna segnalava la presenza di un uomo che suonava insistentemente al citofono dell’appartamento.

L’equipaggio in pochissimi minuti raggiungeva l’abitazione in centro a Faenza dove sorprendeva un sessantenne italiano nei pressi del portone dello stabile, intento a suonare il campanello. Gli agenti appuravano che l’uomo, noto alle Forze dell’Ordine, si era già reso responsabile di numerosi atti persecutori negli scorsi mesi (appostamenti, lettere) nei confronti della donna, motivo per il quale risultava già sottoposto alla libertà vigilata con divieto di avvicinamento. Per tale motivo veniva arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa del giudizio direttissimo. Il pronto intervento degli uomini del Commissariato manfredo ha consentito di interrompere l’azione criminosa che aveva ingenerato nella vittima un forte stato di agitazione e di preoccupazione per l’evolversi della situazione.