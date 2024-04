Faenza, scritte no vax e contro il “terrorismo climatico” alla scuola dell’infanzia

Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti vandali hanno imbrattato i muri della scuola dell’infanzia “Rodari” di Cosina, frazione del faentino. Una serie di scritte di matrice no vax e contro le politiche per contenere il cambiamento climatico scoperte questa mattina dal personale scolastico. Così il Comune di Faenza in una nota: “Abbiamo appreso con indignazione delle scritte apparse nel corso della notte sui muri della scuola Rodari nella frazione della Cosina: un gesto vandalico, vile e inutile, perché non solo danneggia la scuola dove decine di bambini si formano e apprendono il senso civico, ma che fornisce una pessima immagine che offende tutta la nostra città. Condanniamo il gesto convinti che i luoghi del dibattito e della critica democratica non possano essere i muri della nostra comunità educante”.