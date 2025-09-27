Faenza, scoperto al casello dell’A14 e denunciato per porto abusivo d’armi

La Polizia di Stato di Forlì ha denunciato a piede libero un 33enne per porto abusivo d’armi. Il 33enne residente nel milanese, è stato fermato per un controllo nelle prime ore di venerdì scorso durante un’attività di controllo della Sottosezione autostradale di Forlì al casello di Faenza dell’autostrada A14. La pattuglia, durante le verifiche dei documenti, ha notato un oggetto metallico argentato sotto il sedile del 33enne: si trattava di una pistola a salve “scacciacani”, che era stata privata del tappo rosso di sicurezza. Le ulteriori ispezioni dell’auto hanno consentito di recuperare anche un coltello con una lama appuntita di circa 8 cm. Entrambe le armi sono state sequestrate e per l’uomo è scatta la denuncia per porto ingiustificato di armi.