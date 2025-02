Faenza, ruba al negozio di articoli sportivi e aggredisce uno dei titolari: arrestato dai Carabinieri

Questa mattina i Carabinieri di Faenza hanno arrestato un pluripregiudicato di origine nordafricana per rapina impropria. L’uomo, entrato all’interno di un negozio di articoli sportivi fingendosi un cliente, aveva rubato alcuni articoli di abbigliamento sportivo appena prima di essere scoperto da alcuni dipendenti dell’esercizio. Il malfattore, vistosi scoperto, ha aggredito uno dei responsabili del negozio ed è riuscito a garantirsi la fuga che però è durata poco poiché i Carabinieri, contattati al 112, sono intervenuti con tempestività e, dopo pochissimi minuti, sono riusciti a trovare il ladro ed hanno restituito la merce rubata del valore di più di 500 euro. Per l’arrestato invece, a causa dei numerosi precedenti specifici e della chiara recidività in materia, si sono aperte le porte della casa circondariale di Ravenna.