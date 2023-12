Faenza, rissa e coltellate, un 16enne accusato di tentato omicidio aggravato

Sanguinosa rissa tra magrebini: in una lite per futili motivi tra parenti a Faenza spuntano i coltelli, con un ferito di 17 anni in prognosi riservata al Bufalini di Cesena e un 15enne in condizioni meno gravi all’ospedale di Faenza. La situazione è degenerata ieri pomeriggio per una banale discussione automobilistica, con un’auto che a quanto pare intralciava il passaggio di un’altra vettura. Gli animi si sono surriscaldati fino a quando dall’abitazione è uscito un minorenne che avrebbe aggredito il ragazzino che stava per salire sulla prima vettura. E’ spuntato un coltello e, un fendente, ha raggiunto quest’ultimo all’addome.

L’accoltellatore di Faenza, è un minorenne classe 2007 ed è stato portato al Pratello per tentato omicidio aggravato. Verrà interrogato il prossimo 2 gennaio. Le due famiglie vivono in contesti abitativi vicini. Sono coinvolte in tutto 4 persone denunciate per rissa, trovate a loro volta con ferite lievi.