Faenza, prorogate le agevolazioni per la sosta delle auto agli alluvionati

A Faenza nell’ambito delle misure che l’amministrazione comunale ha messo in campo a supporto della popolazione, sono state prorogate le agevolazioni per la sosta delle auto per coloro che, a causa dell’alluvione, hanno dovuto trasferire temporaneamente il proprio domicilio nel centro urbano. L’agevolazione riguarda l’abbonamento per la sosta delle auto nell’area della sosta a pagamento del centro città. Gli interessati potranno usufruire dell’abbonamento “Residenti” alla tariffa agevolata corrispondente ai soli diritti di segreteria: 10 euro per la prima auto e 15 euro per ogni veicolo aggiuntivo. Tale misura è stata introdotta per facilitare chi si trova in situazione di disagio a seguito dell’emergenza meteorologica. L’abbonamento agevolato potrà essere rinnovato, qualora sussistano i requisiti, fino a quando saranno attivi gli aiuti correlati allo stato di emergenza.

Per informazioni sulle modalità di richiesta e sui documenti necessari, è possibile rivolgersi agli uffici di MOVS, in corso Matteotti 36/8, nei seguenti orari di apertura: lunedì, martedì e sabato dalle ore 10 alle 13, e giovedì dalle 15 alle 18. In alternativa, è possibile contattare il numero telefonico 0546/046149 o inviare un’e-mail all’indirizzo faenza@movs.it.