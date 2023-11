Faenza. Pericolose infiltrazioni, chiuso il palazzo delle ex scuole Cova di via Cavour. Le associazioni ora in cerca di sede

Chiudono temporaneamente e in via prudenziale, i locali delle ex scuole Cova di via Cavour in cui hanno sede diverse realtà associative faentine. La decisione si è resa necessaria a causa di importanti infiltrazioni di acque meteoriche in alcune parti dell’edificio e per poter effettuare una serie di verifiche tecniche per determinarne l’entità. Per ragioni di sicurezza è stato valutato che tali indagini strutturali siano incompatibili con il proseguimento delle normali attività svolte dalle associazioni che in quegli spazi hanno sede. Attraverso un confronto con quelle realtà, l’amministrazione comunale è al lavoro per individuare spazi alternativi dove spostare temporaneamente le sedi delle associazioni stesse.