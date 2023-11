Faenza. Parcheggio inaccessibile per consentire le indagini per il ponte prefabbricato: rimozione forzata fino alla fine dei lavori

Indagini per il ponte, divieto di sosta nel parcheggio pubblico a Faenza. L’Unione della Romagna Faentina comunica che, “per consentire l’esecuzione di indagini e interventi propedeutici all’installazione provvisoria di un ponte prefabbricato del tipo Janson Bridging”, domani, mercoledì 8 novembre, dalle ore 9 sino a termine lavori, è previsto un divieto di sosta con rimozione forzata nelle porzioni di parcheggio pubblico lato fiume situate in via Renaccio e piazza Lanzoni in angolo con il Ponte delle Grazie”.