Faenza, Palio: la Donazione dei Ceri

L’atmosfera del Palio si è rianimata ieri con la tradizionale cerimonia della Donazione dei Ceri, che ha segnato l’inizio ufficiale delle sfide tra i rioni: l’evento dà il via al calendario degli appuntamenti dedicati al Palio.

La cerimonia, inclusa nei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, patrona della città, sottolinea le radici religiose del palio. Nel pomeriggio, una folla numerosa ha riempito la piazza e la cattedrale per partecipare ad altri momenti di devozione verso la Beata Vergine.

I bambini e le famiglie hanno dato inizio alla celebrazione con la Fiorita, offrendo fiori bianchi alla Madonna come simbolo di impegno rinnovato verso le buone azioni. Più tardi, si è tenuto l’omaggio sempre floreale alla statua sulla torre civica, con i vigili del fuoco impegnati in un’acrobatica scalata.

Il momento culminante è stato comunque la Donazione dei Ceri in Duomo, impreziosita quest’anno da due novità molto apprezzate al termine della messa delle 18: la benedizione dei cavalieri e la presentazione del drappo, opera dell’artista Giancarlo Montuschi, al pubblico dal sagrato, prima di essere collocato sull’altare della patrona fino al giorno del Palio, il 23 giugno.

Gli altri rituali tradizionali sono rimasti invariati: il raduno dei cortei rionali e del gruppo municipale alle 17.30 in piazza Nenni, la marcia verso la cattedrale attraverso le vie Pistocchi, Severoli e piazza del Popolo, i musici posizionati ai lati della porta principale del duomo, e l’ingresso in cattedrale in forma solenne accolti dal vescovo Mario Toso.

Per la prima volta in pubblico si sono visti i nuovi Podestà della Giostra (Cristian Malavolti) e Maestro Di Campo (Nicola Solaroli), in carica da quest’anno. Durante l’offertorio, i portaceri, accompagnati dai capi rione, hanno donato i ceri dell’officiante quale simbolo di devozione e protezione. A presenziare anche il Magistrato dei Rioni, il sindaco di Faenza Massimo Isola. F.D.