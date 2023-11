Faenza, opposizioni all’attaco su alluvione, strade, raccolta rifiuti, ambiente

Forti critiche sono piovute ieri nei confronti dell’Amministrazione guidata da Massimo Isola, da parte dei leader locali delle opposizioni intervenuti per una valutazione dell’operato a metà mandato e a sei mesi dall’alluvione.

Roberta Conti (Lega), Gabriele Padovani (Area Liberale), Bruno Fantinelli e Fabrizio Dore (Forza Italia, rispettivamente responsabile per la Romagna nei rapporti con gli alleati e coordinatore provinciale) hanno sollevato i temi «della mancanza di informazioni esatte, dell’inefficienza gestionale, dell’incapacità a risolvere situazioni e problemi».

Mancava Stefano Bertozzi di FdI, impossibilitato, ma pure lui spesso in linea con le altre forze di centrodestra nell’esprimere dubbi e perplessità sull’operato della maggioranza.

Fabrizio Dore ha infatti rimarcato «la forte unione d’intenti che contraddistingue questa parte politica».

In merito all’alluvione «i nostri amministratori – ha detto Gabriele Padovani – non riescono nemmeno a spendere i soldi stanziati. Sono fondi garantiti quindi gli interventi bisognava programmarli per tempo per poterli svolgere prima dell’inverno, invece ancora non si vedono risultati. Non vi è sicurezza idraulica e idrogeologica, non vi sono protezioni né della città né della campagna, perché mancano i progetti».

Conti ha toccato diversi punti: dalla raccolta differenziata con i bidoncini «che sollevano problemi di igiene, sanità e decoro», al discusso ponte delle Grazie; da «un incomprensibile taglio di alberi in via Granarolo», «all’urgente bisogno di abitazioni»; dalle «case popolari lasciate al freddo e senza elettricità», alla divisione della città in due comparti, «città sana e città alluvionata e isolata, senza valide alternative di comunicazione».

Anche il cimitero rientra nel mirino: «Ripulito ma non a sufficienza».

«Su tutto – ha aggiunto – siamo informati pochissimo e male».

Per la raccolta differenziata è stata annunciata una manifestazione di protesta il prossimo 11 novembre alle 9.30 davanti agli uffici di Hera.

Argomento saliente è il Ponte delle Grazie e l’ipotizzato ponte bailey «che non vedremo perché deve essere ancora ordinato – ha attaccato Roberta Conti – quando poteva già essere operativo». Padovani spiega che «i 778mila euro per realizzarlo ci sono, il problema è che non ci sono i progetti collaterali, e vi è un conflitto di competenze tra Regione e Comune, di cui non ne vengono a capo. Sta proprio lì l’impasse: ma perché il Comune non è altrettanto critico con la Regione come lo è con il Governo?».

Secondo Bruno Fantinelli «è questa la peggiore Amministrazione vista a Faenza: ora si è dimessa l’assessora che ha le deleghe più importanti e non si capisce nulla di come si proseguirà».

Sul fiume fa notare fra l’altro che «sono 60 anni che non si dragano i fondali».

E ancora, da tutti gli esponenti presenti, si attacca a 360 gradi su «i 50mila euro e i 72mila di consulenze per uno studio sul traffico e sugli autovelox, sulle asfaltature e la mancata manutenzione delle strade, sulle polveri inquinanti per mancanza di lavaggio strade, sulla sporcizia, sul calo delle presenze turistiche e sui progetti di tale settore». F.D.