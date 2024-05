Faenza, nuove opportunità per ammirare i tesori del “Roseto Bazzocchi”

Negli anni si è guadagnato un posto tra i 600 luoghi di grande interesse paesaggistico segnalati dal Fai, visitabili durante le giornate di Primavera per rimanerne affascinati.

È il “Roseto Bazzocchi” dell’Istituto di Agraria Persolino-Strocchi, noto per le sue peculiarità didattiche e sperimentali, che da domani al 10 maggio aprirà per visite guidate. Un’opportunità per ammirare da vicino questo tesoro naturalistico che raggiunge il suo apice in maggio.

Il roseto è anche la base per la quarta edizione del Concorso internazionale per nuove varietà di rose da giardino e paesaggio, riconosciuto dalla World federation of rose societies, previsto entro fine mese. Per poter effetture le visite è necessario prenotare tramite il link sul sito della scuola, fino a esaurimento posti. Si formeranno quattro gruppi al giorno con ingressi alle 14:30, 14:45, 15:30 e 15:45, per una durata di circa 45 minuti. È consigliato un abbigliamento comodo. La visita è gratuita e al termine si potrà visitare l’azienda agraria della Scuola per acquistare prodotti locali di qualità con il marchio “Persolino”.

Il concorso internazionale è supportato da una convenzione che coinvolge l’Istituto di Agraria, l’Università di Bologna, la Fondazione Caldesi e il Comune. I dettagli saranno presto annunciati in una conferenza stampa.

Entro fine mese si selezioneranno le migliori nuove rose in varie categorie: la più profumata, la preferita dal pubblico, la rosa degli studenti, e si nominerà la “Rosa Faventiae” in onore della città. In Italia, ci sono solo due concorsi simili, l’altro è a Roma.

Questi eventi contribuiscono a forgiare un’immagine distintiva per la città, valorizzando il fascino della rosa, simbolo di ricche suggestioni letterarie e artistiche, e del roseto, emblema delle bellezze e dei profumi dell’Italia più romantica, aspetti che attirano l’attenzione del turismo.

La collaborazione tra le quattro entità prevede anche «la gestione congiunta di attività di ricerca e sperimentazione per aggiornare le conoscenze sui metodi di propagazione, le tecniche di coltivazione, la scelta delle varietà e l’uso sostenibile delle piante nel paesaggio e nell’ambiente».