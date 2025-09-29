Faenza, nuova gestione per la Tabaccheria di via Risorgimento

Ha inaugurato ufficialmente la nuova gestione della Tabaccheria di via Risorgimento 3/A a Faenza, affidata a Domenica Privitera, giovane imprenditrice che ha scelto di avviare la sua attività in una delle zone di maggiore passaggio della città. A testimoniare la vicinanza di Confesercenti, un momento di saluto ritratto nella foto a fianco della nuova associata Privitera con il presidente della sede di Faenza Walter Dal Borgo, la direttrice Chiara Venturi e Federico Oliva dagli uffici. “Ogni nuova impresa rappresenta una ricchezza per il territorio – sottolinea il presidente Dal Borgo – e l’imprenditoria femminile è un valore aggiunto importante per lo sviluppo economico locale”.