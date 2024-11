Faenza, “niente lotteria di fine evento, ma una donazione a una signora di Traversara senza casa”: il gesto di stile di Bitways

Una donazione aziendale per Traversara, e l’apertura di una sottoscrizione per la stessa causa. E’ l’eredità più tangibile del #Bitwaysday2024, l’iniziativa annuale organizzata da Bitways, l’azienda faentina che lavora nel campo dell’informatica (in particolare della cybersecurity), quest’anno andata in scena al Garden Bulzaga di via Firenze.

Al di là del successo dell’evento (oltre 150 ospiti, con cui Bitways - attraverso numerosi e prestigiosi relatori - ha condiviso le principali novità sulle tematiche di cui si occupa), i titolari dell’azienda faentina hanno deciso di condividere con i partecipanti un piccolo gesto di solidarietà: una donazione a vantaggio di Attilia Alboni, una anziana signora di Traversara la cui casa è stata letteralmente distrutta dalla recente alluvione. “Conosco bene la sensazione che si prova quando tutto va in fumo, perché alcuni anni fa un incendio ha distrutto buona parte della nostra azienda – ha detto Mirko Guerra, CEO di Bitways, alla presenza di Federico Viggiano, figlio della signora Altini -: e posso dirvi che non dimenticherò mai la grande solidarietà ricevuta nelle giornate successive, anche con donazioni inattese e gradite che ci hanno dato la spinta per ripartire. Per questo, abbiamo deciso di destinare la cifra che avremmo usato per una lotteria a fine evento, a una persona che ha subìto un danno ancor più grande. E lo comunichiamo non per farci vanto con un gesto di beneficenza, ma solo per spingere altri – magari i nostri clienti – a fare altrettanto”.