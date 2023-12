Faenza, nasce un comitato con i giovani rionali: l’idea di una giostra da svolgersi in piazza

“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà - cantava Lucio Dalla - porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando”.

Di certo però non pensava il cantante bolognese al Palio del Niballo a cui si riferiscono invece alcuni importanti “trasformazioni” che presto potrebbero andare in porto. Innovazioni , volte soprattutto al coinvolgimento dei più giovani, a garantire un ricambio generazionale e quindi un futuro solido fatto di passioni, identità, tradizioni.

Già in gennaio potrebbe essere pronta la creazione di un nuovo organismo che sarà contemplato nel Regolamento organizzativo, in procinto di essere modificato. Si tratta del Comitato Palio giovani (nome provvisorio) il cui ruolo è in questi giorni allo studio dell’Ufficio Palio prima di entrare a pieno titolo nell’organigramma.

«Ci stiamo lavorando - ha riferito Benedetta Diamanti a capo dell’Ufficio -: sarà uno strumento portatore di idee fresche e oltretutto andrà ad istituzionalizzare e gratificare un comparto composto di persone che stanno dando molto al mondo del palio».

Il nuovo organo si aggiungerà ai già esistenti Comitato Palio, Consiglio dei 10 , Coop dei Manfredi, Comitato storico/scientifico e stando alle prime indiscrezioni si occuperà di formazione, divulgazione, coinvolgimento di nuove leve operando nelle scuole (cosa che già accade) e fungendo anche da organo consultivo in merito ad iniziative particolari.

E’ da questa componente giovanile infatti che viene una forte spinta a riportare in piazza una giostra, come confermato da Diamanti stessa.

Non sarebbe una novità se si pensa a precedenti manifestazioni che hanno visto proprio la piazza del Popolo dal 1979 al 1984 attrezzata per accogliere la Disfida dei Castelli della val d’Amone, e ancora prima nel 1968 la sfida tra Faenza e Foligno.

Di certo sarebbe un torneo con regole diverse dal Niballo, con un altro nome, e vi si potrebbero cimentare cavalieri che non trovano spazio nelle giostre allo stadio.

Obiettivamente non mancano difficoltà organizzative ma la mobilitazione di forze fresche potrebbe giocare a favore. Si è visto anche durante l’alluvione come proprio i giovani studenti siano stati decisivi nel fornire un servizio alla comunità: in quel caso mossi dalla solidarietà, mentre per il Palio il volano potrebbe essere la passione. Avvicinare e stimolare i giovani alla passione: è a questo che mirano i progetti legati alla scuola, un’attività di promozione che giunta al secondo anno sta dando risultati sorprendenti.

Si è infatti passati da 28 classi partecipanti (2022 /23) a 42 (2023 / 2024), da 628 alunni a 967 di età compresa tra i 3 e i 19 anni.

Vi è piena condivisione di dirigenti e docenti dalle scuole dell’infanzia alle superiori. Nelle scuole gli esperti dei rioni portano materie come “storia e tradizioni della città di Faenza, che cos’è il Niballo Palio di Faenza e curiosità, come si diventa alfiere bandierante e musico, alla scoperta dei rioni e delle scuderie”. Vi sono visite alle sale costumi, gadget per i più piccoli, disponibilità di corsi. Così molti ragazzi si avvicinano alle discipline del palio, cominciano ad allenarsi con gli istruttori rionali che sarebbero poi rappresentati nel neonascente Comitato Giovani Palio.