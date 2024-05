Faenza, muore dopo la partita di pallavolo della figlia a Cesena

Tragedia dopo Volley Club Cesena-Castelfranco, gara valida per i play-off di B1 femminile di volley. Dopo avere seguito la figlia Alice (giocatrice di Castelfranco), durante il viaggio di ritorno a Mordano, Boris Tesanovic è stato colto da un malore che gli è stato purtroppo fatale. Così il Castelfranco in una nota: “La Società Pallavolo Castelfranco con sbigottimento e dolore comunica la scomparsa poche ore fa, di Boris Tesanovic, padre di Alice Tesanovic. La famiglia Tesanovic era a Cesena ad assistere alla partita di Gara 1 della squadra: stanotte al rientro dalla trasferta, il padre di Alice ha avuto un malore. Appresa da pochi minuti la tragica notizia, Alice è in viaggio verso casa e anche tutte le ragazze sono pronte a partire per stare vicino alla compagna di squadra. Boris era grande tifoso della squadra, la sua presenza costante al PalaBagagli e la sua simpatia hanno allietato molte partite. Tutta la dirigenza e lo staff sono profondamente colpiti da questo nuovo lutto, a due mesi dalla scomparsa del padre di Alessandra Colzi. La società osserverà cinque giorni di silenzio stampa nel rispetto di questa grave perdita e porge le più profonde e sincere condoglianze alla moglie Annalisa Mazzini, ad Alice e la sorella Alexandra”. Anche Grifo, Csi Clai Imola e Pallavolo Mordano (di cui Tesanovic era stato collaboratore) si sono aggiunte al dolore della famiglia per la scomparsa del loro congiunto. Il funerale sarà celebrato giovedì alle 9.30, nella chiesa di Mordano.