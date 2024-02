Faenza, molesta una barista, poi picchia il cliente che la difende: daspo urbano per due anni

Il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha emesso l’ennesimo provvedimento di daspo urbano, con divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici o di pubblico intrattenimento nei confronti dell’autore di gravi disordini.

Questa volta il destinatario è uno straniero di 28 anni che, nei giorni scorsi, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale dai Carabinieri Faenza, all’interno di una sala slot del centro, dove l’uomo aveva importunato una barista e tirato un pugno ad un avventore intervenuto a difesa della donna per poi scagliarsi contro i militari tentando di eludere il controllo di polizia. A partire da oggi e per i prossimi due anni il 28enne non potrà più accedere e stazionare nella sala slot ove ha posto in essere i comportamenti violenti e in tutti i locali pubblici e di pubblico intrattenimento situati nella stessa area cittadina.