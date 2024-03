Faenza, minaccia di morte il vicino di casa, arrivano i Carabinieri e gli trovano un etto di hashish: arrestato

I Carabinieri di Faenza hanno arrestato nella notte scorsa un uomo di origine marocchina con precedenti penali alle spalle per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e minaccia aggravata. Tutto è iniziato con la lite tra l’arrestato ed un vicino di casa, suo connazionale, da cui sono scaturite le minacce di morte al rivale; i Carabinieri intervenuti per sedare la lite hanno effettuato scrupolose perquisizioni all’interno dell’abitazione dell’aggressore alla ricerca del coltello usato per effettuare le minacce di morte e oltre a ritrovare l’arma da taglio hanno rinvenuto anche un panetto di hashish da cento grammi, due dosi della medesima sostanza già confezionate per la vendita al dettaglio del peso di circa un grammo e mezzo ciascuna e più di mille euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio della citata sostanza stupefacente. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria che ha fissato l’udienza di convalida per la mattinata odierna.