Faenza, Manfrediana: ampliamento e calendario di iniziative

«Per la Biblioteca Manfrediana nel dopo alluvione è stato prioritario garantire continuità e fruibilità: fra le istituzioni culturali è stata una delle più colpite, tutto il piano terra in pratica, perciò abbiamo ricevuto grande solidarietà ed esempi di fratellanza, tante risorse sono state intercettate (500mila euro), ma ne mancano ancora. Per lavorare sul contenuto abbiamo stimato in 300mila euro la cifra occorrente».

Lo ha detto ieri il sindaco Massimo Isola intervenuto al lancio del nuovo calendario di iniziative “Una bellezza spalata”, un ciclo di incontri con l’autore, una mostra e un titolo accattivante, giocato sul doppio senso con il dialetto romagnolo dove “spalata” sta per qualcosa di incantevole e non per ”spalare” il fango.

La rassegna servirà per mantenere accesi i riflettori e portare a termine il pieno recupero «che prevede – ha continuato Isola – una biblioteca diversa da quella precedente, perché si intende utilizzare la frattura come occasione di rigenerazione. Vi saranno una nuova distribuzione degli spazi, un rafforzamento delle offerte, più funzioni, più sale per i giovani (anche infanzia e adolescenza). Un discorso in cui si inserisce anche il recupero della Chiesa dei Servi (risulta accantonato un tesoretto di 3 milioni e mezzo di euro, ndr) per un grande progetto unitario di tutto il complesso».

Perfino le case Manfredi, oggetto di una rigenerazione privata, dovranno cedere alcuni spazi (oltre 100mq ) alla Biblioteca, così come stabilito dalle compensazioni. La dirigente del settore Cultura, Benedetta Diamanti, ha sottolineato che «l’alluvione ha scatenato una grande solidarietà: sono arrivati libri in quantità, tanto da non avere più spazi dove metterli anche perché ci mancano le sale. Sarà necessario un inventariato enorme e il personale non è poi così numeroso. C’è sofferenza per la mole di lavoro, ma ciò nonostante si è voluto organizzare il calendario di eventi per fare vedere che la Biblioteca c’è, esiste e si risolleverà».

La rassegna servirà a raccogliere ulteriori fondi con le offerte libere. Proprio in merito al ciclo di incontri «tanti autori e relatori si sono offerti di venire spontaneamente e gratuitamente» ha spiegato la direttrice Daniela Simonini che ha illustrato il programma al decollo oggi (ore 20.30 ) con l’intervista all’autore di “Lagune” Piero Macola, direttamente da Parigi dove vive, personaggio noto agli amanti dei fumetti e del “Lucca comics”.

Altre date saranno venerdì al cinema Sarti per un dialogo con l’autore di “Bad Castro”, Kevin Brooks (riservato alle scuole). Per tutti si proseguirà il 15 con Alice Barberini e il 28 con Matteo Cavezzali e Cristiano Cavina. Il 16 dicembre inaugurerà la mostra “Giuseppe Gallignani - Una vita in musica” fino al 3 febbraio. L’ultimo incontro sarà il 18 dicembre con Elisa Lauzana e Irene Lazzarin autrici del libro “La camera buissima”.