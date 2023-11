Faenza, maltempo: danni contenuti ma tanta paura

Nell’Unione Faentina, a questo giro, il maltempo si è concentrato nella vallata del Senio: nella notte tra giovedì e venerdì Casola Valsenio, Riolo Terme e Palazzuolo sul Senio se la sono vista brutta.

Fortunatamente il fenomeno seppure intenso è stato breve e questo ha probabilmente risparmiato un’altra drammatica catastrofe.

E’ andata meglio nella valle del Lamone, seppure non immune ad un grande spavento, soprattutto per via delle fragilità pregresse di maggio, di fognature ancora compromesse, di alvei ancora intasati dal legname, di protezioni ancora da terminare.

Insomma quando piove, ora lo fa sul bagnato e in una stagione che rende difficili anche eventuali interventi di soccorso, perché l’impraticabilità di certi territori potrebbe durare mesi.

I danni maggiori si sono verificati a Palazzuolo, dove una passerella ciclopedonale sul Senio è stata demolita dalla furia della piena, si sono avuti problemi alla rete del gas e diverse persone sono state evacuate in via precauzionale.

Casola Valsenio

Anche a Casola «sono stati una decina coloro allontanati dalle abitazioni nell’area del parco fluviale – afferma l’assessore alla Protezione Civile Maurizio Nati – ma poi con il miglioramento del tempo sono tutti rientrati».

Proprio nel Casolano ieri sono state effettuate diverse pulizie di detriti, ma in misura contenuta.

«Tutta la viabilità è stata riattivata – continua l’assessore –. Sulla Provinciale, in corrispondenza della grande frana, si è resa necessaria una riasfaltatura lunga circa 30 metri. Diversi alberi sono stati rimossi. Ma qui si vive con il patema, ogni volta che piove non vi sono certezze su cosa potrebbe succedere. A preoccupare è la stagione entrante: se è difficile intervenire in estate, figuriamoci in inverno quando possiamo andare in tilt anche con la neve. Sarebbe un problema grosso prestare soccorso, muovere mezzi, effettuare interventi di emergenza».

In effetti anche gli elicotteri potrebbero non riuscire ad alzarsi in volo in certe condizioni.

Un discorso a parte è quello del fiume: «La pulizia è avvenuta solo in zone limitate e circoscritte – dice ancora l’assessore –: noi abbiamo segnalato il legname giacente, ma gli interventi sono a carico all’Autorità di Bacino e Protezione Civile».

Riolo Terme

A Riolo Terme l’acqua è tracimata per la terza volta a Isola e nella zona termale. Si levano accese proteste in merito alla giacenza di legname nel fiume. Il consigliere dell’Unione Faentina Stefano Bertozzi (FdI) ha postato e commentato video in cui fa vedere situazioni «che dovevano essere risanate senza indugio e con priorità, perciò vi sono delle responsabilità da parte della Regione». Minaccia esposti e denunce.

Contro la Regione si scagliano anche privati: «Già nel 2014 furono segnalate criticità lungo il Senio da Casola fino a Cuffiano – scrive un riolese sui social, dove pubblica anche vecchie istanze – e non è stato fatto niente, solo passerelle per passarci sopra senza collaudo». Il riferimento ironico è per il ponte ciclopedonale crollato un paio di mesi fa durante il collaudo, il cui relitto è stato ulteriormente distrutto: diverse cisterne di plastica utilizzate per la fallita prova sono state trascinate via dalla fiumana.

Solarolo

A Solarolo si sono verificati allagamenti, soprattutto per via delle fogne, evidentemente non in grado di smaltire adeguatamente cospicue quantità di acqua.

Castel Bolognese

A Castel Bolognese il sindaco Luca Della Godenza ha chiesto «l’irrobustimento immediato degli argini con pietrame e geostuoie, la realizzazione della nuova arginatura sopra Tebano e la rimozione del legname: cose che mi sono state confermate dalla vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo».

Faenza e Brisighella

A Faenza, Brisighella e valle del Lamone gli argini rifatti hanno retto, se si esclude qualche cedimento franoso degli alvei rifatti dovuto alla terra ancora fresca e alla mancanza di manto erboso. La pulizia, sta procedendo da Faenza verso Brisighella, ma non ha ancora raggiunto la chiusa di Errano, dove il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani segnala una grande quantità di tronchi e ramaglie ancora da rimuovere.