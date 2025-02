Faenza, “M’Illumino di meno” 2025: il programma delle iniziative

Dalle ore 18 , al MUS.T , il Museo del Settore Territorio, in via Zanelli 4, si terrà l ’Aperitivo del ceramista , appuntamento curato da Ente Ceramica Faenza . Quest’anno, nell’ottica della sostenibilità e di contrasto allo spreco, ai ceramisti è stato chiesto di portare bicchieri di passate collezioni, anche se spaiati. All’evento partecipa il Gruppo Caviro , che offre gratuitamente il vino . Bicchiere in ceramica: 10 euro . L’appuntamento al MUS.T contempla anche due visite guidate (alle 18.30 e alle 19.15) sotto il chiarore delle torce alle opere contenute nel Palazzo e nel cortile di via Zanelli; ciceroni saranno Viola Emaldi e Daniele Piazza. Prenotazione obbligatoria: eventi@romagnafaentina.it

Il programma prenderà il via sabato 15 febbraio, alle ore 17.30, dalla Pinacoteca Comunale di Faenza (via Santa Maria dell’Angelo 9), con il format già consolidato “Notte al museo”: visite guidate, al chiaro delle torce, dedicate ai più piccini accompagnati dalle famiglie, alla scoperta dei tesori contenuti nella splendida cornice di via Santa Maria dell’Angelo.

Domenica 16, “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, appuntamento alle ore 18, alla Chiesa di Castel Raniero, per “Fasè cãmbi!”, passeggiata suggestiva a lume di torce e fiaccole: falò, momenti di condivisione e moda sostenibile. Gli organizzatori (La Musica nelle Aie, GEV, Dress Again, Tavolo dell’Ambiente, Il Cielo per Passione) consigliano di raggiungere la partenza in bici, a piedi o condividendo l’auto per limitare l’inquinamento. Nel corso della serata: canti, balli e cena condivisa, dove ognuno porta qualcosa da gustare insieme (bisò offerto dall’organizzazione) e l’iniziativa “Moda in circolo”: nello spirito dello Swap Party, in linea con la sostenibilità e aderente al tema scelto per questa edizione di “M’Illumino di meno”, chi porterà un maglione o una felpa in ottimo stato che non usa più potrà scegliere un altro capo da adottare in cambio. Info: 338 9179274.

In piazza del Popolo, invece, dalle 21 alle 23, spegnimento dell’illuminazione pubblica e osservazione della volta stellata guidata dal Gruppo Astrofili Faenza. In occasione della giornata di domenica 16, l’amministrazione ha inoltre invitato le città gemellate e le municipalità con cui Faenza intrattiene rapporti per eventi internazionali a partecipare, organizzando iniziative sostenibili ed eventi dedicati per poi condividere i materiali visivi che verranno diffusi sui canali digitali del Comune di Faenza.