Faenza. La viabilità per la Fiera di San Rocco

Per consentire lo svolgimento della Fiera di San Rocco, in programma il 9 novembre, saranno introdotte modifiche estese alla viabilità nel centro di Faenza a partire dalle ore 7.30 di venerdì 7 novembre fino alle ore 12.00 di lunedì 10 novembre 2025. Sono previsti divieti di sosta e transito in numerose vie e piazze del centro storico, tra cui via Cavour, via Tonducci, via Pascoli, piazza San Rocco e piazza II Giugno, oltre alla sospensione temporanea della Zona a Traffico Limitato e dell’Area Pedonale in alcune strade.

Saranno inoltre adottate misure di sicurezza passiva previste dal piano della manifestazione e regolamentato l’accesso per i residenti, che potranno transitare o parcheggiare secondo le indicazioni del personale in servizio.

Come da Piano della Sosta, dall’8 al 10 novembre i titolari di abbonamento residenti potranno parcheggiare indistintamente nei settori 1 e 2.