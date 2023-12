Faenza, la parrocchia riapre una sua chiesa e complica l’apertura della sala slot

Cristo cacciò i mercanti dal tempio, la parrocchia di San Marco sembra porsi il più modesto obiettivo di complicare l’apertura di una nuova sala slot in via Granarolo e riapre al culto la chiesa di San Rocco, una cappella di proprietà dell’Asp all’incrocio tra via Ravegnana e via Borgo di San Rocco, con la diretta conseguenza che il terreno in cui dovrebbe essere avviata l’attività di gioco d’azzardo legale rientra ora nel raggio di 500 metri considerato “zona sensibile”. La mappatura di queste aree è stata aggiornata ieri sera nell’ultima seduta annuale del consiglio dell’Unione della Romagna faentina proprio in ragione di una comunicazione pervenuta all’Amministrazione faentina un paio di settimane fa.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola