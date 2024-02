Faenza, la madre di una delle vittime della gang: “Abbiamo paura, ritiriamo la querela”

Avevano seminato il terrore. E per paura di possibili ripercussioni, chi segnalava pestaggi e rappresaglie lo faceva mantenendo l’anonimato. Fino al caso estremo della madre di uno dei ragazzi pestati dal branco, che il giorno dopo ha chiamato il commissariato angosciata: «Abbiamo paura. E’ gente che minaccia e si vendica, potevano uccidere mio figlio... non vogliamo che si sappia che abbiamo fatto i nomi perché anche mia figlia ha il terrore di girare per Faenza... mio figlio che è in casa non sta bene, vuole ritirare la denuncia». E così ha effettivamente fatto il 20enne accerchiato la sera del 10 dicembre scorso al pub Piccadilly. Nonostante i pugni e i calci al volto ricevuti, nonostante la sedia di legno lanciata contro la sua testa e schivata per un soffio, nonostante i 10 giorni di prognosi per le lesioni riportate, ha deciso di rimettere la querela nei confronti degli aggressori. Una scelta che fortunatamente non ha fermato le indagini della squadra Mobile, sull’onda del fascicolo aperto dal sostituto procuratore Raffaele Belvederi; il reato di lesioni personali contestato ai membri della banda è infatti procedibile d’ufficio perché pluriaggravato. C’è anche questo dettaglio nell’ordinanza a firma del giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti, che sabato ha disposto 10 misure cautelari nei confronti della gang di bulli tra i 20 e i 23 anni, ordinando per due di loro gli arresti domiciliari e per i restanti otto il divieto di uscire di casa dalle 19 alle 7. L’elenco degli indagati sale però a 12 giovanissimi, parte di un gruppo ancora più ampio che contempla anche un paio di minorenni.

Le auto dei fuggitivi

Come ormai noto, sono due i principali episodi contestati. Quello del 22 ottobre all’uscita della discoteca Gate (ex Tek), che ha visto un 21enne assalito e ricoverato d’urgenza a Cesena con una frattura al cranio. Il gruppo che l’ha aggredito nel parcheggio, cogliendolo di sorpresa, al buio e ubriaco, si è dileguato solamente vedendo fuoriuscire il sangue dalla testa, dopo l’ennesimo volo a terra sotto una raffica di colpi. Il movente, una banale discussione avvenuta in pista durante la serata. Il fuggi fuggi in auto è però rimasto impresso nella mente di alcuni testimoni oculari, che hanno segnalato alla polizia i modelli dei veicoli utilizzati. Una Volkswagen Polo e una Peugeot 308, per l’esattezza; auto sulle quali due degli indagati, sprovvisti di patente, erano già stati identificati nei mesi precedenti.

La paura tra social e telefonate

Più volte il gip rimarca le conseguenze prodotte dagli «atti di vile bullismo, prevaricazioni, soprusi o vere e proprie violenze selvagge» sul clima che negli ultimi mesi aleggiava nelle notti della città manfreda. La gang aveva alimentato una «sinistra notorietà», diffusa in rete e tramite il passaparola. Ecco spiegata la ragione delle segnalazioni anonime e della decisione del 20enne pestato il 10 dicembre come vendetta del gruppo per un precedente screzio avvenuto sempre in discoteca in occasione della festa delle scuole tenutasi a settembre. Lo avevano avvisato, e con lui anche la fidanzata minorenne, contattata sui social informandola che “questo porterà a delle conseguenze”. Una promessa inquietante, mantenuta alla prima occasione.