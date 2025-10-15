Faenza, la Ludoteca è sempre più frequentata. Il Comune: “Lo spazio va adeguato”

La ludoteca comunale resterà negli spazi della Diocesi in piazza XI Febbraio e via Dogana almeno fino al 2030: questo l’indirizzo espresso dalla giunta manfreda con una delibera nei giorni scorsi, nella quale si esprime l’impegno di rinnovare, alla scadenza dell’attuale convenzione nel 2026, il contratto per altri 4 anni. Con una clausola essenziale: la proprietà dovrà adeguare i locali alle normative antincendio. Già, perché quelli utilizzati in alternativa alla storica sede nel Palazzo delle Esposizione - occupata da un prolungato cantiere Pnrr - ad oggi presenta diverse criticità. L’Area Servizi alla comunità di Palazzo Manfredi ritiene gli ambienti “adeguati e corrispondenti alle esigenze”, ma un recente referto del dirigente ha portato alla luce “la necessità di effettuare interventi per adeguare i locali a prescrizioni contenute nel Documento di valutazione del rischio incendio”. In particolare occorre implementare l’impianto elettrico con un impianto di rilevazione fumi, compartimentare i locali ad uso deposito e realizzare una porta di uscita di emergenza nei locali per la ludoteca. Il tutto, previo via libera della Soprintendenza, con un carattere “di inderogabilità ed urgenza”.

Come mai solo ora ci si rende conto di tali evidenze, tanto più necessarie in un ambiente quale la ludoteca che viene frequentato da minori? La delibera della giunta adduce una serie di giustificazioni sul perché “non è stato possibile preventivarle nel momento in cui è stato richiesto di predisporre il contratto per conseguire la disponibilità dei locali”. In primo luogo, si legge, “il numero degli utenti della ludoteca è notevolmente aumentato negli ultimi mesi”, portando al bisogno “di allocare nel deposito, ora da compartimentare, molto più materiale ed attrezzature ludiche di quanto fosse possibile programmare”. Inoltre, da un lato “le giornate e gli orari di apertura del servizio sono aumentate per cui il personale non dispone più dei tempi di lavoro necessari per spostare materiali e attrezzature”, dall’altro “lo spazio a disposizione negli attuali locali è molto ridotto rispetto ai precedenti e quindi il deposito deve ospitare, in proporzione, molto materiale”. Allo stesso tempo, la delibera fa emergere il paradosso di un cantiere, quello per la rigenerazione del Palazzo delle Esposizioni in corso Mazzini finanziato con circa 5 milioni di euro tramite Pnrr, che fu tra i primi ad essere annunciati - nel 2021 - e arriverà a conclusione giusto in tempo per non perdere i finanziamenti: il documento precisa infatti che i lavori “non si concluderanno prima del 2026”. Tornando alla ludoteca, non è in questo immobile che potrà trovare spazio, almeno non nelle immediatezza: “Nel progetto di ristrutturazione attualmente in corso – sottolinea la delibera – non è previsto alcun intervento nella porzione immobiliare da destinare a ludoteca per il cui recupero funzionale/ristrutturazione dovranno essere reperite adeguate fonti di finanziamento”.