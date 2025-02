Faenza, la coop Agrisol festeggia il 28° compleanno - Galley

Sabato 1 febbraio 2025 la cooperativa Agrisol ha celebrato a Faenza il traguardo dei ventotto anni di attività, cogliendo l’occasione per inaugurare il nuovo magazzino ristrutturato di via Galilei. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 tra soci, rappresentanti delle istituzioni e delle cooperative e dei consorzi coi quali Agrisol collabora che hanno festeggiato il nuovo capitolo di quello che è ormai un punto di riferimento per i servizi all’agricoltura romagnola. Sul palco dell’evento si sono alternati gli interventi di Manuela Rontini (sottosegretaria presidenza Regione), Valtiero Mazzotti (direttore Assessorato Agricoltura Regione), Massimo Isola (sindaco Faenza) Giuseppe Gambi (presidente La BCC ravennate forlivese imolese), Davide Vernocchi (presidente Apo Conerpo), Raffaele Drei (presidente Fedagripesca Confcooperative), Nicola Dalmonte (presidente del Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo), Mauro Neri (presidente Confcooperative Romagna) oltre al presidente di Agrisol, Domenico Calderoni, e al direttore della cooperativa, Stefano Feralli.

Fondata nel 1997 attraverso la fusione delle storiche cooperative Alba di Cotignola, Stea di Solarolo, del settore agricoltura di Cofra di Faenza, Csa di Bagnacavallo, Agriconser di Godo e Cam di Mordano e Comacer di Bagnacavallo, Agrisol ha saputo crescere e adattarsi alle esigenze di un settore in continua evoluzione. “Il nostro percorso è stato caratterizzato da aggregazione e investimenti – ha sottolineato Domenico Calderoni, presidente di Agrisol – e la ristrutturazione del magazzino di Faenza rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare i servizi ai nostri soci, rafforzando la logistica e garantendo maggiore sicurezza ed efficienza operativa”. Il nuovo magazzino, esteso per circa 3.500 metri quadrati e il secondo per dimensioni e fatturato all’interno della rete Agrisol, è stato ammodernato con tecnologie e materiali all’avanguardia per rispondere alle esigenze della moderna agricoltura, in particolare quelle fruttiviticole, fiore all’occhiello del territorio faentino. Al suo interno trovano spazio (i più innovativi fitofarmaci, fertilizzanti, materiali per impiantistica e per irrigazione) e ci lavoreranno a pieno regime 10 addetti.

Agrisol rappresenta oggi una realtà consolidata, con un fatturato annuo di quasi 30 milioni di euro e circa 2.000 soci e clienti serviti da circa 50 dipendenti. La cooperativa fornisce soluzioni complete per il settore agricolo, dalla distribuzione di fitofarmaci e fertilizzanti fino alla progettazione e fornitura di impianti di irrigazione e sistemi di protezione delle colture. “Il nostro obiettivo – continua Calderoni – è quello di mettere gli agricoltori nelle migliori condizioni per affrontare le sfide del settore, fornendo prodotti e assistenza tecnica di alta qualità”.

La giornata si è conclusa con un pranzo sociale organizzato dall’associazione di volontariato “Amici del Perù”. “Come cooperativa crediamo fortemente nella missione sociale dell’impresa, è stato quindi un piacere poter contribuire alle attività dell’associazione coinvolgendola nell’evento”, ha concluso Calderoni.