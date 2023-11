Faenza, la Caroli Giovanni lascia il gasolio per il biocarburante sostenibile

La Caroli Giovanni di Faenza sposa il biocarburante del terzo millennio. HVO è il nuovo rivoluzionario biocarburante sostenibile con il 100% di materie prime rinnovabili realizzato da Eni. È prodotto prevalentemente da materie prime di scarto, residui e rifiuti che derivano da processi di trasformazione di prodotti vegetali o da colture non in competizione con la filiera alimentare. La tecnologia Eni consente di trasformare in biocarburante cariche che altrimenti andrebbero a smaltimento come rifiuti, con aggravio dei costi per la comunità e impatto sull’ambiente: un esempio concreto di economia circolare.