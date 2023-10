Faenza, Isia: aperte le iscrizioni a Diploma Accademico

Fino a lunedì 13 novembre sono aperte le iscrizioni al Diploma Accademico di Il livello in Design del prodotto e Progettazione con materiali ceramici e innovativi, equipollente ad una Laurea in Design LM12, che consente l’iscrizione ai master di secondo livello e ai dottorati.

Nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan, con una forte vocazione verso la ceramica, l’Isia di Faenza negli anni ha allargato la propria sfera d’azione a tutta la complessa area del design di prodotto e della comunicazione, improntando la didattica progettuale verso la ricerca e la sperimentazione tecnologica avanzata anche nel settore ceramico e aprendo la didattica verso le nuove forme di comunicazione a supporto dell’ambito produttivo e dell’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza.

Isia può contare su due punti di forza esclusivi: l’accesso a un numero programmato - l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30 studenti per anno - e la presenza di numerosi laboratori di modellistica dedicati ai diversi corsi di progettazione, dai materiali ceramici al legno, ai metalli a quello per i polimeri.

Isia di Faenza opera per favorire lo sviluppo e l’innovazione di prodotti, di sistemi e servizi, ponendo particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, alle risorse naturali e alla sostenibilità come modello di vita con spazi dedicati alle attività laboratoriali, fiore all’occhiello dell’istituzione faentina, tra le scuole universitarie con il maggior numero di laboratori, suddivisi per materiali e tecniche.

Il corso, di durata biennale, consiste nello studio del prodotto e nella sperimentazione con materiali innovativi. Al termine del percorso accademico, i diplomati saranno in grado di acquisire: conoscenze e competenze progettuali e professionali per la regia di progetti di elevata complessità che coinvolgono più contributi specialistici; capacità di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione orientate ad innovare prodotti, processi e servizi, considerando le implicazioni economiche e sociali; consapevolezza critica rispetto alle conseguenze del progetto, in termini di responsabilità sociale ed etica e di sensibilità ai temi ambientali, collegate alla professione e al ruolo del designer; gli strumenti tecnologici necessari negli ambiti specifici di competenza; capacità di comunicare il proprio progetto nonché le conoscenze e le ragioni ad esso sottese; una preparazione utile a creare figure professionali di spiccata flessibilità nell’industria del design e nel settore della formazione.

L’offerta formativa dei corsi è inoltre annualmente integrata da molteplici attività, tra cui la partecipazione al Fuorisalone della Milano Design Week e ad altre importanti manifestazioni italiane, collaborazioni con enti pubblici, aziende e professionisti del settore, workshop condotti da autorevoli designer e artisti internazionali tra cui Andrea Anastasio, Salvatore Arancio, Diego Cibelli, Paolo Deganello, Giulio Iacchetti, Ugo La Pietra. Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto, la pubblicazione di cataloghi, attività d’orientamento rivolte alle classi quarte delle scuole superiori, seminari e conferenze tenute da figure influenti nel campo del design, dell’arte e dell’impresa.