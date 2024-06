Faenza. Invade la corsia, provoca un incidente e scappa. Pirata rintracciato dalla polizia locale

Scena da film mercoledì sera lungo la strada provinciale San Silvestro, alle porte della città. Una utilitaria di colore bianco, verso le 22, mentre procedeva dal casello dell’A14 verso il centro, dopo aver percorso la rotatoria del centro logistico che si trova in via Zucchini, si è immesso sulla provinciale invadendo la corsia opposta. In quel frangente, dalla direzione opposta, stava transitando una Peugeot 206, condotta da un 26enne di Solarolo; i due mezzi sono andati a collidere impattando nelle rispettive fiancate. Il conducente dell’auto che aveva invaso la corsia, in piena violazione del Codice della Strada, invece di fermarsi per accertarsi dello stato di salute dell’altro automobilista e dei danni provocati ha tirato dritto, facendo perdere le sue tracce. Scattato l’allarme, sul posto, per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina. Partite le indagini, da parte dell’Ufficio Infortunistica Stradale della Polizia Locale dell’Unione, attraverso alcuni frammenti dell’auto ‘pirata’ rimasti sull’asfalto dopo l’impatto con la Peugeot e dopo aver analizzato le immagini dei varchi elettronici di lettura targhe e della videosorveglianza giovedì il personale del Comando di via Baliatico è riuscito a risalire al proprietario dell’auto pirata, identificata per essere una Ford Fiesta condotta da un 52enne faentino. L’uomo è quindi stato convocato presso gli uffici di via Baliatico dove, dopo una prima iniziale esitazione, scusandosi, ha ammesso di essere al volante della Ford e aver provocato l’incidente. Il personale della polizia locale ha notificato al 52enne sanzioni per la violazione al codice della strada per un importo pari a oltre 500 euro e la decurtazione di 13 punti sulla sua patente di guida.