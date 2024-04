Faenza, incidente: muore in bici travolto da un furgone

Un tragico incidente ieri sera nel faentino in via Lugo nei pressi del civico 162, dove un uomo in sella alla sua bici è stato travolto da un furgone Fiat Ducato che procedeva alle sue spalle. Il terribile impatto si è verificato poco prima delle dieci di sera e un 45enne senegalese in bici ha purtroppo perso la vita. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, ma per l’uomo (residente a Solarolo), finito nel fosso dopo lo scontro, non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Il furgone era guidato da un giovane romeno. Rilievi a cura della Polizia Locale dell’Unione.