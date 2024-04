Faenza, incidente: muore 86enne travolto da un’auto

Tragico incidente nella serata di ieri in via Ravegnana, nella prima periferia di Faenza: perde la vita un anziano di 86 anni. La vittima, Eugenio Tarroni, stava camminando lungo la strada verso Russi quando è stato travolto da una Peugeot che sopraggiungeva alle sue spalle. L’auto, guidata da un uomo di 69 anni, non è riuscita ad evitare l’impatto e le conseguenze sono purtroppo state fatali. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, con un’ambulanza e un’auto medicalizzata, ma non si è potuto fare altro che accertare la morte dell’anziano. Rilievi a cura della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.