Faenza, incidente in A14: muore 61enne

Incidente mortale in A14 nelle prime ore di sabato in corsia nord, tra Forlì e Faenza. Il tragico incidente si è verificato in corsia Nord all’altezza chilometro 68 sul territorio di Faenza. Un’auto è uscita di strada e ha perso la vita un uomo di 61 anni. Sul posto due auto della Polizia stradale di Forlì, con ambulanza, elisoccorso e Vigili del fuoco. Dalle prime informazioni il conducente, solo all’interno della vettura, avrebbe sbandato per poi finire fuori strada. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in corsia Nord.