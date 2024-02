Faenza, in treno senza biglietto, reagiscono al controllore e fanno fermare il Regionale: doppia denuncia

I Carabinieri di Faenza, hanno denunciato due stranieri responsabili di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le proprie generalità. Sono dovuti intervenire i Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, in quanto i due, senza biglietto su un treno regionale con tratta Bologna-Rimini, alla richiesta della capotreno di mostrare il titolo di viaggio hanno reagito in malo modo. A causa dell’episodio il convoglio si è dovuto fermare alla stazione di Faenza, dove i due soggetti venivano identificati e fatti scendere dal treno, riportando di conseguenza un ritardo di circa venti minuti a discapito degli altri utenti.

Sempre a Faenza, denunciato anche un italiano trovato in possesso di dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e ketamina, quest’ultima si distingue, dalle altre droghe, per la sua breve durata d’azione (circa 40-60 minuti) e per il suo effetto pressoché immediato.