Faenza, in tanti ai funerali di Pier Antonio Rivola

Una folla commossa e raccolta in silenzioso rispetto, che il santuario del SS Crocifisso, la chiesa dei Cappuccini, non è stata in grado di contenere, è quella che ieri mattina ha voluto tributare l’ultimo saluto a Pier Antonio Rivola, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 80 anni nella notte tra il 3 e il 4 gennaio.

Tanti coloro che hanno partecipato ai funerali restando fuori al freddo nel piazzale antistante. La salma di Rivola, per lungo tempo figura preminente e autorevole della vita politica cittadina e regionale, è arrivata puntuale alle 11, quando ad attendere sul posto c’erano già tanti volti noti della politica locale, e non solo; tra gli altri quelli del sindaco Massimo Isola con gli assessori Massimo Bosi e Andrea Fabbri, della consigliera regionale Manuela Rontini, del segretario del Pd Emanuele Tanesini, dell’ex senatore Stefano Collina, del vice presidente del consiglio comunale Massimiliano Penazzi, del consigliere Massimo Zoli.

In bella evidenza i gonfaloni del Comune e della Regione. Numerosi anche gli esponenti politici di varia estrazione che in passato hanno ricoperto incarichi importanti e si sono interfacciati con Rivola.

Presenti inoltre rappresentanti dei mondi immobiliare, della ceramica e del motor sport: Massimo, uno dei figli del defunto, è infatti amministratore delegato dell’Aprilia Racing.

L’ex dirigente della Democrazia Cristiana di Faenza è stato un personaggio autorevole e carismatico in vari ambiti: consigliere comunale dal 1975 al 1985 e regionale dal 1985 al 1995 quando entrò nella giunta come assessore alla Scuola, all’Università, al Lavoro e Formazione professionale, incarico che gli fu confermato anche nella legislatura seguente, dal 2000 al 2005, come assessore alla Programmazione urbanistica, edilizia, lavori pubblici e casa. In seguito è stato per 11 anni presidente del Mic e, per ultimo, presidente della Co.Abi, Cooperativa di abitazione. Il settore sociale lo ha visto presidente della Cooperativa Cultura e Ricreazione di Faenza.

I ruoli ricoperti, la sua figura esemplare, la condotta di vita «lasciano un’eredità stimolo per tutti noi – ha detto il parroco, padre Filippo Aliani, nell’omelia - perché in lui si rispecchiano beatitudini evangeliche degne di ricompensa nel regno dei cieli». E ha citato «la misericordia, la giustizia, l’impegno».

Nei giorni scorsi sono state innumerevoli le testimonianze di affetto e le condoglianze ai famigliari, alla moglie Renata e ai figli Massimo e Roberto. Il rito funebre è stato volutamente sobrio, nel pieno rispetto della tradizione cattolica, del dolore per la perdita, senza discorsi commemorativi, spesso retorici o scontati.

«Non fiori – hanno specificato i parenti sul manifesto funebre – ma offerte allo Ior» che sono state raccolte dinanzi alla chiesa. Pier Antonio Rivola riposerà a Riolo Terme, paese di origine della sua famiglia.