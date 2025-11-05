Faenza. In giro con un coltello in tasca, denunciato

Nell’ambito di un mirato servizio preventivo di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno fermato e denunciato in stato di libertà un uomo per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’operaio di origine tunisina, con diversi precedenti penali, è stato notato dai militari in evidente stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente riconducibile all’abuso di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico con lama di quasi dieci centimetri.

L’uomo è stato disarmato e condotto in caserma, dove è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato sequestrato dai militari dell’Arma.