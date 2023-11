Faenza, il Museo Diocesano riapre e ospita capolavori

Prima i problemi al tetto, poi il covid, poi l’alluvione, ora è giunto il momento della riapertura per il Museo Diocesano.

«Una riapertura che coincide con la ripartenza della città nel segno della cultura» è stato sottolineato ieri alla presentazione di “Meraviglie al palazzo vescovile – Il nuovo allestimento della Sala del Trono” evento che rappresenta l’inizio della nuova fruibilità stabile di questo Museo (inaugurazione venerdì alle 17). Un museo che alimenta l’offerta culturale e artistica di Faenza, tant’è che volendo intraprendere un percorso attraverso tutte le proposte museali disponibili occorrerà organizzare un soggiorno, e forse non basterà nemmeno un weekend per ammirare quanto contenuto al Mic, a Palazzo Milzetti, in Pinacoteca, al Museo Carlo Zauli, al Museo del Risorgimento e al Museo Diocesano appunto. «È un museo legato al vissuto della chiesa locale – ha detto don Michele Morandi, vicario della Diocesi di Faenza-Modigliana – con funzioni di conservazione materiale della memoria ecclesiale, di tutela giuridica e di valorizzazione del patrimonio non più di uso abituale, con un ruolo che rientra nella progettualità pastorale e un’attività in sintonia con il tessuto culturale e artistico della città anche in chiave contemporanea».

Qui sono raccolti pregiatissimi capolavori di arte visiva che dialogano con l’arte applicata, provenienti da tante chiese del territorio. I visitatori vi troveranno la tela di Marco Palmezzano “Adorazione dei magi”, opera precedentemente collocata nella Collegiata di San Michele a Brisighella (ora con problemi strutturali) e che proviene dalla soppressa pieve di Rontana: fu commissionata al Palmezzano per cento ducati d’oro nel 1514 dalla famiglia brisighellese dei Naldi, capitani di ventura che combatterono soprattutto per la Serenissima Repubblica di Venezia.

Sempre prelevato da Brisighella, ma dalla chiesa di Santa Croce, è invece il grandioso “Compianto” ora all’ingresso del Museo Diocesano.

Altro gioiello, ad arricchire l’offerta durante la concomitante esposizione in Pinacoteca del “Polittico di Santa Umiltà”, sarà il Gesù bambino ligneo concesso dalle suore di Santa Umiltà a Firenze, come pure le reliquie del “sacro braccio”, un frammento osseo attribuito alla mistica faentina.

«Il Gesù bambino è lo stesso che la santa cullava tra le sue braccia, fonte dell’amore che non sazia mai», ha riferito monsignor Mariano Faccani Pignatelli, direttore del Museo, che ha voluto rimarcare «i mille anni di storia declinati dal museo» a testimonianza del valore inestimabile custodito e solo per un terzo visibile, con la restante parte nei depositi.

I legami con il contemporaneo sono espressi soprattutto tramite le esposizioni presso la chiesa di Santa Maria Dell’Angelo “succursale” del Museo: da qui proviene infatti “Il viaggio di Ulisse” di Antonio Violetta, pezzo forte della mostra “Altrove” ora passato stabile al palazzo vescovile.

Per il sindaco Massimo Isola «la riapertura è una notizia meravigliosa per la città e per la Romagna che si arricchisce di un nuovo progetto permanente: i musei, in quanto permanenti, riferiscono la cifra dell’offerta culturale, e qui la cifra è molto alta».