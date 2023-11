Faenza, il furgone dell’Atletica 85 era diventato il furgone dei ladri: un arresto dopo il ritrovamento

I Carabinieri di Faenza, insieme al personale della Stazione Carabinieri di Castel Bolognese hanno ritrovato il furgone ad uso trasporto persone rubato la notte precedente alla società sportiva atletica 85. Le modalità con cui il mezzo rinvenuto era stato parcheggiato hanno però insospettito i Carabinieri, che ritenendo come potesse essere di nuovo utilizzato dai ladri, si appostavano discretamente nelle vicinanze. La lunga attesa ha premiato i militari manfredi, che al calar delle tenebre hanno visto comparire tre figure che, dopo essersi avvicinate al mezzo tenuto d’occhio, vi accedevano all’interno.

Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri ma pronta è stata anche la reazione dei ladri, che vistisi scoperti hanno cercato di guadagnare la libertà scappando nei vicini campi e tra i frutteti, uno dei malviventi è stato però raggiunto e nonostante la sua violenta reazione, non senza fatica, veniva fermato ed immobilizzato. La sua successiva perquisizione, estesa poi all’interno del furgone rinvenuto, ha permesso di rinvenire della disponibilità dei malfattori, il classico “kit del ladro” quali vari piedi di porco, fiamma ossidrica, tenaglie e pinze varie, nonché alcune torce e tutto il materiale necessario al camuffamento per rendersi irriconoscibile. L’uomo fermato, un 40enne di origini moldave, senza fissa dimora in Italia, è stato quindi arrestato e portato presso la caserma della Compagnia Carabinieri di Faenza, luogo dove i militari, a seguito degli accertamenti svolti, scoprivano che in passato il fermato aveva fornito altre generalità con le quali era da ricercare in quanto colpito da due ordinanze di custodia in carcere, in quanto condannato per reati contro il patrimonio. Al termine di tutte le formalità l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Ravenna per la convalida dell’arresto così come disposto dal P.M. di turno. Il furgone, dopo gli accertamenti operati, è stato quindi immediatamente riconsegnato alla Società Atletica 85 che lo potrà così nuovamente utilizzare per le proprie finalità.