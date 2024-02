Faenza, i suoi immobili all’asta durante il ricovero: “Colpa dell’amministratore di sostegno”

Colpita da una grave patologia, pur restando sempre lucida, è finita in una casa di riposo sotto amministrazione di sostegno. Una misura che avrebbe dovuto aiutarla, ma che invece l’ha tenuta lontano dalla burocrazia che proprio durante il ricovero le stava smantellando l’azienda. Protagonista - suo malgrado - di questa storia, è una signora faentina di 68 anni, ora alle prese con le aste immobiliari fissate a sua insaputa durante quasi due anni di “isolamento”, che rischiano di portarle via gli immobili acquistati in anni di lavoro.

A remare contro, va detto, è stata una singolare concatenazione di sfortunati eventi. A partire dalla malattia degenerativa che l’ha colpita proprio quando l’attività immobiliare avviata insieme alla sorella stava dando i propri frutti. Non ci voleva, in quel frangente, un investimento sbagliato, che ha prosciugato la liquidità della società, costringendo l’imprenditrice a chiedere un finanziamento in banca.

Preoccupata per le sue condizioni di salute e per il pesante indebitamento, la sorella avrebbe chiesto l’intervento del giudice tutelare affinché venisse nominato un amministratore di sostegno. E’ dell’inizio del 2022 la nomina del tutore, affidato quando ancora le udienze avvenivano da remoto per via delle norme anti Covid. La 68enne, nel pieno delle proprie facoltà mentali ma provata fisicamente, è stata costretta al ricovero in una struttura situata nei colli faentini. Qui le sue condizioni sono andate peggiorando: dopo aver contratto il Covid due volte, è stata colpita dalla scabbia, per poi subire la frattura di due costole in un incidente legato alla rottura del macchinario che le consentiva di deambulare. Sventurati eventi che l’hanno costretta a lunghi periodi di isolamento. Nel frattempo la burocrazia faceva il suo corso, senza che - questa la sua denuncia - l’amministratore di sostegno si fosse mai recato a farle visita. Così come le notifiche che avrebbero dovuto informarla della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca e da altri artigiani creditori, sono state consegnate a casa anziché nella struttura assistenziale.

Quando la donna se n’è accorta era ormai tardi. Si è rivolta all’avvocato Nicola Montefiori, grazie al quale ha fatto istanza di revoca dell’amministrazione di sostegno, concessa dal giudice Antonella Brignoli alla luce della valutazione affidata a uno psichiatra.

Un passaggio che le ha ridato la libertà di azione - seppure con quasi due anni di ritardo - per contrastare quei procedimenti immobiliari nel frattempo già fissati, che rischiano di toglierle tutto.