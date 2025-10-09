Faenza, i soci Coop portano la spesa con un mezzo elettrico ad anziani o persone fragili

A Faenza, i soci Coop volontari porteranno la spesa a casa di persone anziane o con difficoltà motorie con un nuovo veicolo elettrico, il Toyota Proace Full Electric, consegnato oggi al gruppo di “Ausilio per la spesa” alla Coop Il Borgo. La motorizzazione elettrica, peraltro, consente l’accesso a centri storici e Ztl e il mezzo sarà ricaricato grazie all’impianto fotovoltaico (da 87 kWp, produce 110 MWh/anno circa) de Il Borgo.

Entro fine anno, saranno 13 i gruppi di ‘Ausilio’ dotati dello stesso mezzo. Intanto, per il sindaco di Faenza, Massimo Isola, il nuovo mezzo “riempie d’orgoglio Faenza. Qui, al Centro Coop Il Borgo, come nelle altre realtà di Coop Alleanza 3.0, vediamo concretamente quanto l’impegno per le persone più fragili possa camminare di pari passo con la cura per l’ambiente. Un grazie, non scontato, a Coop Alleanza 3.0, al gruppo ‘Ausilio’ e ai suoi volontari. La presentazione di oggi è un importante segnale che dimostra quanto la nostra città è determinata a essere non solo più inclusiva, ma anche più verde e sostenibile, a beneficio di tutti i suoi cittadini”.

Il mezzo elettrico, inoltre, risponde alla scelta della Cooperativa di ridurre l’impatto ambientale legato alla mobilità con il rinnovamento integrale - oltre che di tutti furgoni di ‘Ausilio per la spesa’- di tutto il parco auto aziendale con mezzi ad alimentazione ibrida o elettrica. Infatti, dice Ilaria Visani, presidente di Zona soci Faenza Russi di Coop Alleanza 3.0, oggi “prosegue l’impegno di Coop Alleanza 3.0 nel coniugare solidarietà e sostenibilità. Questo progetto incarna a pieno l’essenza della Cooperativa: prenderci cura delle persone, in particolare di chi è più fragile, con uno sguardo attento alla tutela dell’ambiente. È motivo di orgoglio vedere i nostri soci volontari continuare a essere protagonisti di un impegno che unisce innovazione e valori cooperativi”.