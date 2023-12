Faenza, i cinque bonifici sbagliati dal bancario per non pagare la multa

Cinque bonifici per pagare una multa e ottenere il dissequestro dell’auto: non ne ha beccato uno. Una raffica di “sviste” che solleverebbe dubbi su chiunque, figuriamoci se a commettere l’errore è un funzionario di banca, deputato peraltro a verificare a fine giornata la corretta compilazione dei pagamenti in uscita. Ecco perché l’episodio avvenuto nell’agosto del 2022 è costato all’impiegato, un 57enne faentino, l’accusa di truffa e falso, per aver indotto in errore un dipendente della Polizia locale, incaricato al dissequestro dei veicoli sottoposti al blocco.

