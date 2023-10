Faenza, gli sbandieratori protagonisti in tutto il mondo

I colori e i suoni del Palio del Niballo hanno ancora una volta varcato i confini nazionali, spingendosi stavolta in Germania, nella città gemellata di Schwaebisch Gmund in occasione della “Giornata delle culture”.

E’ qui che 33 alfieri bandieranti e musici faentini hanno incantato il pubblico tedesco con le loro performance ad una serie di appuntamenti nel Baden-Württemberg, regione della Germania sud occidentale, al confine con Francia e Svizzera.

Nonostante il meteo piovoso con il cielo oscurato di nuvole minacciose di pioggia, la delegazione faentina, organizzata dall’Ufficio Palio e accompagnata dal presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi, si è esibita in esercizi molto apprezzati e applauditi.

Del gruppo faceva parte anche una piccola rappresentanza di ceramisti manfredi che ha portato i prodotti delle nostre botteghe al mercato locale, collaterale alla manifestazione, riscuotendo anch’essa diffusi interessi da parte della popolazione.

Due i momenti clou degli sbandieratori che hanno attirato un folto pubblico: la spettacolare esibizione collettiva davanti al Municipio e la sfilata dal centro città a Remspark, la location ospitante la “Giornata delle culture (Day of cultures)”, inaugurata dal sindaco Arnold.

La cerimonia ha visto alfieri bandieranti e musici protagonisti per oltre un’ora, impegnati in coreografie e numeri di alta scuola faentina, che hanno rivelato alla Germania l’alto valore tecnico e spettacolare dei nostri atleti in campo internazionale.

Non solo: c’è stato tempo anche per un workshop che ha dato occasione ai presenti, in particolare ai tanti giovani, di avvicinarsi all’arte della bandiera, e di provare a cimentarsi nei rudimenti della disciplina.

Da rimarcare «il coinvolgimento di giovani dei due paesi in un’attività di gemellaggio, promozione e diffusione di valori europei e nella tutela della memoria storica e delle radici culturali: un patrimonio che abbiamo in comune con la città gemella di Schwaebisch Gmund», ha sottolineato l’Ufficio Palio. La trasferta arriva subito appresso al viaggio negli Usa, a Chicago, di un’altra delegazione di sbandieratori Faentini (over 40), capitanati da Ivan Samorì e presenti ai festeggiamenti del Columbus Day.

La partecipazione ad importanti eventi a livello internazionale, sempre riconosciuti, apprezzati e richiesti (vedi anche la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar) fa emergere il livello della scuola faentina di bandiera che, seppure esclusa per i noti dissapori con la Federazione (peraltro non riconosciuta dal Coni) a cui era iscritta e aveva contribuito a fondare, dimostra di esprimere un gruppo fiero in scenari di grande visibilità, altamente spettacolari, proprio in virtù del respiro mondiale che si è ritagliato come arte, fuori dalle gare competitive.