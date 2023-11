Faenza, gli “Alfieri digitali” in aiuto a chi ha subito danni nell’alluvione

L’Unione della Romagna Faentina ha promosso la costituzione della figura degli “Alfieri digitali”, con l’incarico di garantire un supporto, attraverso lo Sportello Digitale, ai cittadini che a seguito dell’alluvione hanno perso o subito danni ad auto, motocicli e ciclomotori, e che sono destinatari del contributo auto alluvionate, messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

Per tutta la durata di validità del bando, ossia fino al 31 dicembre 2024, i cittadini interessati a presentare domanda di contributo, possono rivolgersi agli sportelli digitali dove troveranno volontari del Servizio Civile Digitale che li aiuteranno nella compilazione della domanda esclusivamente online, che prevede il possesso di credenziali Spid, Cie o Cns.

Ancora una volta l’Unione della Romagna Faentina è così al fianco dei cittadini attraverso gli Sportelli digitali dislocati in tutti i comuni dell’Unione, mettendo a disposizione le proprie professionalità, tra cui appunto gli “Alfieri digitali”.

Ecco gli sportelli ai quali rivolgersi per ottenere assistenza diretta e gratuita senza necessità di prenotazione: Brisighella (via Naldi, 2), lunedì e mercoledì, 9-12; Castel Bolognese (piazza Bernardi, 1), martedì e venerdì, 8:30-11; Casola Valsenio (via Roma, 50), martedì, 9-12; Faenza (Servizio Polifunzionale, piazza Rampi, 2), dal lunedì al venerdì, 9-12; Riolo Terme (via Aldo Moro, 2), martedì e giovedì, 9-12; Solarolo (piazza Gonzaga, 1), mercoledì e giovedì, 8:30-11.

Gli “Alfieri digitali” offrono attività di facilitazione digitale, attraverso un supporto personalizzato ai cittadini che hanno necessità di accedere ai servizi digitali dell’Ente e della Pubblica Amministrazione e delle relative istruttorie telematiche.

Tutte le informazioni sulle iniziative degli Alfieri Digitali e di facilitazione digitale sono disponibili sul sito dell’Unione.

Iniziative gratuite di facilitazione

Per coloro che fossero interessati, gli “Alfieri digitali” propongono per questo giovedì, dalle 9.30 alle 10.30, presso la sala Bigari del municipio di Faenza un corso gratuito per apprendere le nozioni di base per l’utilizzo degli strumenti digitali.

Nello specifico l’incontro sarà incentrato sulla creazione e gestione dell’identità digitale Spid e Cie e l’utilizzo della posta elettronica. L’incontro gratuito è aperto a tutti e non vi è bisogno di prenotazione.