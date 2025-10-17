Faenza, giovedì sera operazione “ad alto impatto” della Polizia contro droga e criminalità

Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha svolto un servizio “ad alto impatto” nel territorio di Faenza con la collaborazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia di Locale. Durante l’attività sono stati sottoposti a verifiche diverse attività commerciali, alcune delle quali oggetto di segnalazioni, e si è provveduto al controllo di iniziativa di circa 40 persone, di cui 15 risultate avere precedenti. Grande attenzione è stata rivolta anche alle aree verdi presenti nella località, segnalate come luoghi con frequentazioni e stazionamenti di persone sospette, dove, grazie all’impiego delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti circa 67 grammi di hashish debitamente sottoposti a sequestro, celati tra le pietre di un muretto perimetrale pubblico.