Faenza, film e incontro sull’esperienza di essere padre oggi

FAENZA. Un docufilm e un incontro per parlare dell’esperienza dei padri di oggi. E’ quanto in programma domani alle 18.30 al Cinema Europa di Faenza con “Papà ha bruciato i biscotti” documentario che viene proiettato nella cornice di un evento organizzato dal Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, nell’ambito del progetto “Educare in Comune” del Dipartimento per le politiche sociali della famiglia. La pellicola, del regista Jeffrey Zani, accompagna gli spettatori in un viaggio nella quotidianità di chi diventa padre attraverso riprese ‘senza filtri’ realizzate fra le mura domestiche, interviste con i genitori e la partecipazione di tre accademici. Fra loro Franco Baldoni, professore dell’Università di Bologna, medico e psicoterapeuta, impegnato sul tema da oltre vent’anni, fra i più qualificati a livello italiano e internazionale. Alla proiezione seguirà un confronto.

Durante l’evento, inoltre, il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina e il Consultorio Familiare presenteranno una panoramica di servizi a supporto della paternità e maternità. Il documentario, presentato per la prima volta nel 2024 al Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (Maxxi) di Roma, è stato scelto per iniziative formative e di divulgazione curate da realtà come la Regione Emilia - Romagna e l’Ordine degli Psicologi del Piemonte. Il Cinema Europa si trova in via Sant’Antonino, 4. L’evento è gratuito ma è consigliata la prenotazione del posto contattando il Centro per le Famiglie: 0546 691871 - informafamiglie@romagnafaentina.it