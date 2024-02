Faenza, esercito in azione per il brillamento della bomba bellica VIDEO

Un’operazione tecnicamente complessa, che ha richiesto l’intervento di due squadre da 8 militari ciascuna, oltre a mezzi di movimentazione terra e personale della Croce Rossa militare e all’evacuazione precauzionale di 24 persone che risiedono nei paraggi: la bomba d’aereo da 500 libbre di fabbricazione britannica che era stata rinvenuta in via Prosciutta a Faenza è stata fatta brillare ieri pomeriggio sul posto. Prima, però, è stato necessario mettere in atto una serie di azioni che non sono così frequenti nemmeno per gli artificieri dell’ottavo reggimento guastatori paracadutisti Folgore: ieri mattina il comandante colonnello Daniele D’Ambrogio ha illustrato le procedure dal Centro operativo misto costituitosi nella sede della Protezione civile a Celle (Faenza). Il problema principale da affrontare era rappresentato dalla presenza di entrambe le spolette, nella parte anteriore e in quella posteriore dell’ordigno. I militari hanno così dovuto rimuovere a distanza, con un apposito marchingegno, la spoletta anteriore, mentre per eliminare quella sul retro della bomba è stato effettuato un taglio circolare dello spessore di 2,5 mm attraverso un potente getto di acqua mista a sabbia. Un’operazione, questa, che è durata un paio d’ore e che ha necessitato della realizzazione di una apposita sovrastruttura per preparare l’ordigno, in seguito fatto esplodere nella cava. Il colonnello D’Ambrogio ha spiegato che nel 2023 gli interventi di questo tipo in tutta Italia sono stati 2200, 12mila le bombe trovate e distrutte: il 60% è stato rinvenuto in Romagna.