Faenza, entra a scuola con diverse dosi di hashish: studentessa segnalata dai Carabinieri

Nell’ambito delle attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei giovani studenti, i Carabinieri della Stazione di Riolo Terme con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno effettuato una serie di controlli straordinari in diversi istituti scolastici del faentino. L’attività ha permesso, grazie anche al fiuto del cane “Drago”, di rinvenire nella disponibilità di una giovane studentessa diverse dosi di hashish, motivo per il quale la ragazza è stata segnalata alla locale Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti. L’operazione condotta dai militari dell’Arma si inserisce nella quotidiana attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti da tutto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna e proseguirà anche nelle prossime settimane con lo scopo di garantire una completa tutela della comunità scolastica della provincia.