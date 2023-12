Faenza, emergenza casa: progetto per far dialogare proprietari e inquilini

L’emergenza abitativa nel settore affitti registra un importante progetto regionale con l’Unione della Romagna Faentina tra i primi aderenti.

Il progetto, denominato “Programma Agenzia per la Casa”, è volto «ad ammorbidire il mercato privato mettendo in dialogo proprietari e inquilini accompagnando entrambi alla definizione di contratti di locazione a scopi residenziali» ha sintetizzato l’assessore comunale di Faenza Davide Agresti, intervenuto ieri a relazionare sul programma, insieme al sindaco Massimo Isola, alla consigliera regionale Manuela Rontini e all’assessora regionale Barbara Lori, oltre a tecnici del settore.

«L’agenzia – ha spiegato Lori – nasce con uno scopo significativo: dare una risposta concreta a quella fascia di popolazione in difficoltà, mettendo in dialogo domanda e offerta».

Per un primo funzionamento la Regione ha erogato un fondo di 150mila euro ai quali se ne aggiungeranno 400mila da parte del Comune ricavati dai piani Casa.

In base ai riscontri sarà possibile accedere a un plafond proporzionato alle richieste che prevede sostegni all’affittuario, garanzie per il proprietario e agevolazioni sulle tassazioni (Imu per esempio). Così si conta di mettere sul mercato nuovi alloggi.

Ai proprietari immobiliari aderenti possono essere concessi contributi per piccoli lavori di adeguamento (caldaie, impianti elettrici). E tra le garanzie vi è anche una copertura in caso di mora dell’inquilino.

La consigliera Rontini ha voluto «sfatare la leggenda di migliaia di alloggi vuoti: non ci sono - ha detto - perciò occorre ripensare ad un piano per la casa». Un piano «necessita di ingenti risorse, comunque legate alle strategie del governo nazionale – ha aggiunto Lori –, governo che invece ha tolto alla Regione 30 milioni di euro».

Il sindaco Isola ha ammesso che «il Comune non ce la fa da solo a fronteggiare una simile emergenza ancora più critica dopo l’alluvione -: 950 le domande di case pervenute in un trimestre. In seguito alla calamità di maggio, 200 persone erano nelle strutture ricettive, ora sono ridotte a circa 70, mentre sono ancora 850 i Contributi di autonoma sistemazione a chi non è potuto rientrare. E sono 1.600 le persone in appoggio a parenti o amici».

Nei mesi scorsi quando si manifestò l’urgenza fu diramato un appello ai proprietari «a mettersi una mano sul cuore per rendere disponibili i loro alloggi»: un appello che faceva leva sui sentimenti e che non ha avuto riscontri a parte una cohousing per anziani e un caso di fragilità estrema.

E’ emerso che «con l’Agenzia per la Casa si offrono strumenti concreti nella consapevolezza che il diritto all’abitazione è un diritto da tutelare».

Ad incidere sulle difficoltà a reperire alloggi «è stata anche la trasformazione subita dal mercato dell’offerta – ha riferito Lori –: l’ascesa degli affitti brevi, la creazione di B&B».

E conclude: «L’obiettivo che vorremmo è quello di una rigenerazione urbana collegata al discorso affitti, ma qui le risposte stanno nelle leggi urbanistiche e nella disponibilità di risorse governative».