Faenza e il caso Villa Abbondanzi, l’assessore: “Abusi da sanare o demolire, in città non ci sono ecomostri”

«Sulle costruzioni abusive il Comune di Faenza e i suoi uffici sono più severi che altrove, e comunque in città non abbiamo ecomostri e tutte le irregolrità vengono sanate o demolite»: l’assessore Luca Ortolani, con delega a Urbanistica e Edilizia, commenta così la notizia dell’accordo tra Palazzo Manfredi e la società “Roberto Bucci e C. Immobiliare Srl” per la demolizione dei fabbricati abusivi del resort Villa Abbondanzi.

«In questo caso - prosegue l’assessore Ortolani - non si è costruito in un’area dove era vietato farlo, ma bastava chiedere per ottenere il permesso e potrebbe essersi anche trattato solo di un errore. L’ingiunzione a demolire non è sempre obbligatoria e la normativa sugli abusi edilizi prevede numerose gradazioni: il privato e il Comune si sono mossi all’interno di un perimetro previsto dalla legge e ora la situazione verrà regolarizzata, l’importante è che sia garantita questa certezza».

A garanzia di ciò c’è appunto una fidejussione dal valore di circa 71mila euro, mentre l’accordo - trattandosi di aree su cui insiste un’attività dimpresa - prevede che la demolizione avverrà solo quando saranno costruiti i fabbricati sostitutivi delle opere abusive: «La demolizione - puntualizza l’assessore Ortolani - è alternativa alla sanzione».

L’assessore comunale faentino ritiene l’episodio una questione «di ordinaria amministrazione» e rivendica la linea tenuta da Palazzo Manfredi in materia di abusivismo: «Non lo tolleriamo e in molti pensano che siamo fin troppo severi - spiega - perché controlliamo i cantieri anche con Google View e se notiamo che qualcosa non va interveniamo immediatamente».

Diverso il caso del terreno in via Granarolo che l’anno scorso era stato confiscato dall’Anbsc, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e successivamente rientrato nella disponibilità dei proprietari in ragione di una nuova sentenza.

Su quel terreno l’assessore al Welfare, Davide Agresti, che stava pensando a un progetto di orto sociale, aveva parlato di un fabbricato «abusivo» che doveva essere «demolito».

«A una verifica più approfondita - spiega ora Ortolani - pare che in realtà i documenti relativi siano tutti regolare e che le opere abusive siano già state sanate in passato».