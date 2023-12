Faenza e Brisighella litigano per il Trofeo Bandini

Non si placano i dissapori sul trofeo automobilistico Lorenzo Bandini, nato e progredito a Brisighella e poi da due anni trasferitosi a Faenza.

Il giorno prima dell’ultima edizione (10 dicembre con il premio conferito al pilota McLaren Lando Norris) il sindaco Massimiliano Pederzoli aveva espresso «incredulità e sconcerto di fronte alla decisione dell’associazione che detiene il marchio della manifestazione, di farla svolgere a Faenza soprattutto nella ricorrenza del 30esimo anniversario. Non conosciamo quali siano le motivazioni di tale decisione né quali interessi essa nasconda. Rimane il comportamento di chi ha ignorato l’interesse ed il piacere della propria collettività di essere protagonista di un evento cosi radicato e importante».

Proprio per tale motivazione «l’Amministrazione Comunale non parteciperà alla manifestazione» concludeva il sindaco.

Nella replica associazione si dice lei stessa «sorpresa che il sindaco Pederzoli sia ‘sorpreso’, così come siamo stupiti della sua uscita il giorno prima dell’evento, dato che è da ottobre 2023 che abbiamo pubblicamente dichiarato il luogo della 30esima edizione».

E rassicura comunque «che quando ci saranno le condizioni è nostro interesse svolgere la manifestazione a Brisighella, restando inteso che l’evento è stato a volte itinerante, ma non per nostra volontà».

Si rimarcano quindi i motivi del trasferimento, ovvero «come l’anno precedente l’oggettiva difficoltà di avere un luogo idoneo quali spazi chiusi, riscaldati, con una capienza di almeno 200 persone, a norma di sicurezza, dove gestire l’ordine pubblico, con l’aggiunta di una cucina attrezzata o quantomeno di poterla attrezzare».

Sulla scelta del mese di dicembre «non è l’associazione a scegliere la data ma il team premiato secondo la sua disponibilità e incide anche il cambiamento del calendario del Mondiale che ha visto l’ingresso di nuovi Paesi, nuovi circuiti, frequenti spostamenti dei team che rendono più difficile la nostra organizzazione sempre nello stesso periodo. Noi saremmo i primi a volerlo organizzare in estate, se fosse possibile».

L’associazione spiega inoltre che a Brisighella non vi sono più strutture disponibili come in passato: Terme, ex Gufo, Teatro Pedrini o simili. Nel 2021 si svolse nel Parco Nassiriya, ma proprio su tale esperienza l’associazione ritenne quel luogo inadatto per oggettive problematiche sulla precarietà delle strutture montate in merito alla sicurezza come ci viene richiesto: fu la stessa Federazione mondiale dell’automobile ad intimarci di passare ad una diversa location oppure non avrebbe più partecipato”.