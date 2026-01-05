Faenza, Diletta è la prima nata del 2026 e riceve l’Impagliata in regalo

Questa mattina, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, si è recato presso l’Unità Operativa Semplice di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Faenza per incontrare le famiglie della prima bambina nata nel nuovo anno, residente nel comune di Faenza, per consegnare, a nome della città, la tradizionale Impagliata.

Il servizio in ceramica, composto da scodelle, piatti e ciotole, nella tradizione viene donato alle neo-mamme per permettere loro di consumare un pasto sostanzioso dopo le fatiche del parto. Faenza, a partire dal 1977, grazie all’iniziativa dell’allora Segretario Generale del Comune, Alteo Dolcini, ha fatto propria questa antica tradizione, assegnando al primo cittadino il compito di consegnare l’Impagliata ai primi nati dell’anno, sia alla femminuccia che al maschietto.

Dopo la consegna del dono a Diego, primo nato presso il nosocomio manfredo, questa mattina è stata la volta di Diletta, la prima faentina del 2026. La piccola è nata domenica 4 gennaio alle ore 2.48 per la gioia di mamma Jenny Farina, 32enne impiegata in un negozio di alimentari, e di papà Daniele Cafagna, 36enne originario della provincia di Bari e impiegato in una concessionaria automobilistica.

Diletta, che al momento della nascita pesava 3,260 kg è la secondogenita della famiglia e sorellina di Dylan, di 6 anni. Oltre al sindaco Isola, hanno partecipato al momento di festa anche i medici e il personale del reparto, scelti dalla famiglia per accogliere l’arrivo della piccola.